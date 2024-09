Ele estava foragido desde agosto deste ano - Divulgação

Publicado 10/09/2024 17:07

Rio - Agentes do 12º BPM (Niterói) prenderam, na manhã desta terça-feira (10), Luís Paulo Alves de Souza, o Gordão, na Estrada Washington Luiz, na comunidade do Morro do Mato Grosso, no Sapê, em Niterói. Procurado desde agosto, o criminoso é considerado uma das principais lideranças do Comando Vermelho.

Luís fugiu após passar do regime fechado para o semiaberto e receber o benefício do Dia dos Pais, através da Visita Periódica ao Lar. Ele cumpria uma pena de 7 anos de reclusão no Presídio Elizabeth Sá Rego pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O bandido não resistiu à prisão e foi levado à 76ª DP (Niterói). Em seguida, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará preso à disposição da Justiça para cumprir o restante da pena em regime fechado.