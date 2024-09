Maior parte das apreensões de armas aconteceu nas zonas Oeste e Norte - Divulgação

Publicado 10/09/2024 19:52

Rio - A apreensão de fuzis pela Polícia Militar bateu recorde no último mês de agosto. Segundo balanço divulgado pela corporação, nesta terça-feira (10), foram 78 armamentos durante os 30 dias, o que representa uma média aproximada de 2,5 fuzis apreendidos por dia em todo o estado.

O Secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, falou sobre a marca alcançada pela força de segurança. “A apreensão de tantos fuzis é um resultado significativo e demonstra o nosso compromisso em desarticular as quadrilhas e garantir a segurança em nosso estado. A Polícia Militar não medirá esforços para tirar das ruas esses criminosos e suas armas de guerra", disse.



As operações que resultaram na apreensão dos fuzis foram realizadas em diversas regiões do estado, com a maior parte delas na capital. Nesse recorte do município do Rio, as zonas Oeste e Norte aparecem no topo como as que tiveram maior número de armamentos apreendidos.

Até o momento, o acumulado indica a apreensão de 4.410 armas em todo o estado, de janeiro a agosto. Desse total, 449 são fuzis.



De acordo com a PM, a apreensão do material bélico contribui para a desarticulação de "estruturas criminosas e para a recuperação de áreas dominadas pelo crime".



Por fim, a corporação informou que seguirá realizando e intensificando as ações para desarticular os grupos que atuam no estado.