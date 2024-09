Homem foi preso por agentes da 63ª DP (Japeri) com centenas de documentos falsos - Reprodução

Homem foi preso por agentes da 63ª DP (Japeri) com centenas de documentos falsosReprodução

Publicado 10/09/2024 19:38

Rio - Sebastião Alexandre Pereira, de 56 anos, considerado um dos maiores estelionatários do país, foi preso na manhã desta terça-feira (10) em Guaratiba, na Zona Oeste. Ele era considerado foragido há cinco anos e chegou a ser condenado a 18 anos de prisão pelo crime de estelionato.

A prisão foi realizada por agentes da 63ª DP (Japeri). Segundo as investigações, o homem aplicava golpes contra o sistema financeiro em vários estados do Brasil, como Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e no Rio.

Em 2019, a Justiça do Rio condenou Sebastião a 18 anos de prisão e expediu um mandado contra ele. Nesta terça-feira (10), os policiais conseguiram encontrá-lo em uma casa através do confronto de dados.

Com o acusado, foram apreendidos centenas de documentos falsos. Segundo a Polícia Civil, as identificações eram usadas pelo homem para conseguir se manter livre para cometer os golpes. A investigação apurou que Sebastião simulava casamentos e, com a certidão, alterava os seus dados criando novas identidades, assim mudando o seu verdadeiro nome. Uma das estratégias para o crime era realizar declarações de imposto de renda com o nome das vítimas, causando inúmeros prejuízos.

Os agentes ainda descobriram que o homem estava se preparando para fugir para o Peru, inclusive estando em processo de compra de uma casa de luxo.

Ainda de acordo com a Civil, dentre as vítimas do golpista, está o CEO de uma empresa brasileira do gênero alimentício. As investigações seguem para identificação as pessoas que tiveram os documentos falsificados.