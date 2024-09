As bobinas com 1,3 quilômetros de cabos chegaram à Light no último fim de semana - Divulgação/Light

Publicado 10/09/2024 18:23 | Atualizado 10/09/2024 18:28

Rio – Um trecho de cerca de 1,3 quilômetros de cabo deve ser instalado na semana que vem na rede elétrica subterrânea das ilhas do Governador, na Zona Norte, e de Paquetá, na Baía de Guanabara. Segundo a Light, o material chegou no último fim de semana direto de Poços de Caldas (MG), onde foi fabricado pela empresa Prysmian, o que teria agilizado o processo – o trabalho de colocação estava previsto para outubro.

Os cabos recém-chegados integram um total de 11 mil metros que representam a modernização da rede subterrânea que conectará as subestações do Fundão e do Galeão. Na próxima semana, acontece a terceira e última etapa do processo – a segunda, para implementação de um circuito de transmissão reforçado, foi concluída em agosto

Em nota recente, ainda sobre a modernização da rede subterrânea, a Light divulgou que a carga que vinha sendo fornecida por geradores acabou direcionada para a rede da concessionária, onde já estão conectados os serviços essenciais da região. Os equipamentos seguem disponíveis para emergências, mas já foram desligados.