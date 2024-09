No coração do subúrbio carioca, Madureira - Lenine Serejo

Publicado 10/09/2024 17:04

Rio - O Madureira Shopping vai receber, na próxima segunda-feira (16), às 19h, uma aula de zumba gratuita. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar qualidade de vida e entretenimento para a população da Zona Norte do Rio.

O evento é uma parceria entre a Universidade Estácio de Sá e o Madureira Shopping. O foco principal é atrair pessoas de todas as idades para as aulas, que serão ministradas por professores e alunos do curso de Educação Física da Estácio, no 4º piso. A aula terá cerca de uma hora de duração.



Qualquer pessoa pode participar. Basta vestir roupas confortáveis e trazer uma garrafa d’água para hidratação ao longo da atividade. O endereço é Madureira Shopping - Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.