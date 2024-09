Homem está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Arquivo / Agência O DIA

Publicado 10/09/2024 15:47 | Atualizado 10/09/2024 16:00

Rio - Um homem foi baleado nas duas mãos, na noite desta segunda-feira (9), depois de uma discussão com a mulher, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. William Lopes de Souza, 36 anos, contou que a companheira chamou traficantes para o agredir depois da briga.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, para verificar a entrada de uma vítima com ferimentos provocados por arma de fogo nas duas mãos.

O homem relatou que mora com a companheira na localidade conhecida como Capote e que, após uma discussão, ela foi até uma boca de fumo e retornou com membros do tráfico de drogas local, que bateram nele e, em seguida, atiraram em suas mãos. William foi socorrido por moradores e levado para o hospital.

Ele segue internado na unidade na tarde desta terça-feira (10). O quadro de saúde dele é considerado estável. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.