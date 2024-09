Canal de Imunana em período normal (esquerda) e afetado pela ausência de chuva (direita) - Divulgação/Cedae

Rio – A Cedae informou, nesta terça-feira (10), que dois importantes sistemas produtores do estado entraram em estágio de alerta. De acordo com a empresa, a preocupação no Imunana-Laranjal e no Acari se dá pela ausência de chuva persistente há dias. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos é responsável por captar e tratar a água distribuída no Rio de Janeiro.

O sistema Imunana-Laranjal, que atende municípios do Leste Metropolitano, ainda opera na capacidade máxima, mas corre o risco de sofrer uma queda na captação de água devido à estiagem. Com isso, podem ter o abastecimento reduzido São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá (nos bairros Inoã e Itaipuaçu).

A Cedae destaca que a Águas do Rio e a Águas de Niterói, fornecedoras nessas regiões, já estão cientes da situação. Para que a captação se normalize, a empresa aponta que a única saída é o retorno da chuva na bacia do Canal de Imunana, formado pelos rios Guapiaçu e Macacu.

Já no sistema Acari, de onde sai a água para localidades de Nova Iguaçu (Tinguá e São Pedro), Duque de Caxias (Xerém e Mantiquira) e Queimados (Rio D’Ouro), na Baixada, a ausência de chuva é considerada "histórica" pela Cedae.

A empresa informou que a concessionária Águas do Rio, como paliativo, direciona para a região da água do Sistema Guandu, que opera com 100% da capacidade. No entanto, como a captação por lá ocorre em mananciais menores, a dependência do volume de chuvas é ainda maior para que o sistema opere em sua totalidade.

