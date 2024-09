Manifestantes incendiaram entulhos na Rua Itabira, próximo à estação de trem - Reprodução

Publicado 10/09/2024 14:02 | Atualizado 10/09/2024 14:13

Rio - Um motociclista morreu, na manhã desta terça-feira (10), ao ser baleado na Rua Almirante Ingran, em Brás de Pina, na Zona Norte. De acordo com testemunhas, Carlos André Albuquerque, de 50 anos, foi perseguido por um veículo e, em seguida, os ocupantes atiraram contra ele.

Após o crime, moradores protestaram e atearam fogo em entulhos próximo à estação de trem, na Rua Itabira. A manifestação fechou trecho da via e impediu que motoristas passassem pelo local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para a ocorrência e, no local, já encontraram o homem morto. Segundo a corporação, o policiamento foi reforçado na região.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os suspeitos. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Carlos André.