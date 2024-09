Corpo foi encontrado em carro na Rua Salvador Enes, na Penha Circular - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/09/2024 17:22

Rio - Um corpo de um homem foi encontrado carbonizado, na madrugada desta terça-feira (10), dentro de um veículo, na Penha Circular, na Zona Norte.

Bombeiros do quartel da Penha foram acionados para combater um incêndio em um carro na Rua Salvador Enes, por volta das 4h35. Após apagar as chamas, a equipe encontrou o cadáver queimado no interior do veículo.

A área foi isolada para realização de perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso e realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

Os bombeiros levaram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. A vítima ainda não foi identificada.