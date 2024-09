Operação Desmonte: Ação na Baixada Fluminense - Divulgação

Operação Desmonte: Ação na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 10/09/2024 18:27

Rio - Três ferros-velhos foram interditados, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (10). A Operação Desmonte tem o objetivo de acabar com a comercialização de sucatas e peças de automóveis de origem ilegal e impedir o funcionamento dos locais sem o credenciamento no Detran.RJ.

Em Queimados, a equipe encontrou dois depósitos de sucata que pertencem ao mesmo dono, sem notas fiscais dos produtos à venda e sem autorização para funcionar. Em um dos locais, num terreno baldio sem iluminação, foi encontrada a placa de um automóvel roubado em 2021. Os agentes também verificaram o lançamento de óleo de motor diretamente no solo, o que caracteriza crime ambiental. O proprietário foi levado à 55ª DP (Queimados) para prestar esclarecimentos.

Em Belford Roxo, na Rodovia Presidente Dutra, as equipes flagraram a comercialização de peças de carros sem notas fiscais. A loja foi interditada, e o dono terá 30 dias para provar a procedência do material. Caso contrário, todas as peças e carcaças serão apreendidas e destruídas.

Desde agosto do ano passado, foram apreendidas mais de 900 toneladas de sucata. O material foi destinado a empresas de reciclagem credenciadas. Até o momento, cerca de 300 donos de ferros-velhos deram entrada na documentação junto ao Detran.RJ para se credenciar e trabalhar de forma regular.

A ação é coordenada com o Detran.RJ e conta com a parceria da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Secretaria de Estado de Governo