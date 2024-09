Brasileiro foi preso na Espanha pela Operação Token Free, da Polícia Federal - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 13/09/2024 15:17 | Atualizado 13/09/2024 16:25

Rio - Um brasileiro que era considerado foragido da Justiça foi preso na Espanha, na tarde desta quinta-feira (12), enquanto tentava deixar o país europeu pela fronteira com Andorra, principado localizado entre o norte do país e o sul da França. Ele era monitorado pela Polícia Federal na Operação Token Free, em combate a um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias.

O foragido teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, após a deflagração da operação realizada pelo Grupo de Inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (GISE/DELEFAZ). O grupo criminoso, especializado em fraudes bancárias, movimentou cerca de R$ 51 milhões em um período de dois anos.

Ele foi localizado e preso em um trabalho conjunto entre a Adidância da PF na Espanha e os policiais federais do Núcleo de Cooperação Policial Internacional (INTERPOL/PF/RJ) e do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI/PF/RJ), sediados na Superintendência da PF no Rio de Janeiro.

O homem, que era o principal responsável pelas falsificações que viabilizaram as fraudes do grupo, aguardará o processo de extradição para que possa ser responsabilizado judicialmente, em território brasileiro, pelos crimes cometidos.