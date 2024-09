O presidente Lula e a primeira-dama Janja marcaram presença na reinauguração - Divulgação / Thiago Gouveia

O presidente Lula e a primeira-dama Janja marcaram presença na reinauguraçãoDivulgação / Thiago Gouveia

Publicado 13/09/2024 14:12

Rio - O Armazém da Utopia, no Cais do Porto, foi reinaugurado nesta quinta-feira (12) depois de 15 meses de obras — o espaço é conhecido por receber eventos culturais e sociais. A festa de reabertura contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama, Janja Silva e da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, além de representantes da cultura.



O local, de 3.300 m², passou por uma restauração e manteve sua arquitetura singular com grande vão central no interior, algo raro nos armazéns da região.

A partir da reforma, o armazém também ficará aberto ao público durante o dia e passará a ter um restaurante e um bar à beira do cais, de frente para o mar. Outra novidade é uma travessa para o público acessar o espaço e caminhar.

Em 2010, a Zona Portuária, marco fundador da cidade que recebeu o maior número de escravizados do mundo, tinha um dos piores índices de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro e a companhia Espaço Aberto resolveu ocupar o Armazém 6 e seu galpão anexo. Depois de 14 anos, o agora chamado Armazém da Utopia passou por grandes mudanças e é considerado equipamento único da cidade, tendo boulevard para pedestres na entrada e uma estação de VLT em seu nome.

Luiz Fernando Lobo, diretor e fundador da companhia destaca a importância social do armazém. "Estamos entregando o equipamento modernizado, mas isso faz parte de uma expansão. Ele foi inaugurado em 1910, quando a cidade negra era posta abaixo em um projeto eurocentrista de branqueamento do Distrito Federal. Paradoxalmente, o restauro assume um caráter oposto nesse momento, pois o Armazém da Utopia restaurado é memória de luta dos escravizados e da cidade do Rio de Janeiro", declarou.



Teatro



Como parte da restauração foi inaugurado, no galpão anexo do local, o Teatro Vianinha (homenagem ao dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho), no último dia 7 de setembro, com a peça "O Banquete", do diretor Luiz Fernando Lobo, inspirada na obra do escritor Mário de Andrade. A mostra pode ser assistida de forma gratuita até o dia 27 de setembro.



As obras do Armazém da Utopia tiveram investimento de R$ 36 milhões, contando com apoio financeiro do BNDES, da Shell e do Instituto Cultural Vale, além de uma parceria com a Prefeitura do Rio e incentivo da Lei Rouanet, por meio do Ministério da Cultura.