Evento acontece no Centro do RioDivulgação

Publicado 13/09/2024 15:29 | Atualizado 13/09/2024 16:37

Rio - Vem aí a 9ª edição do Seminário Cidades Verdes. Organizado pelo Instituto Onda Azul, o evento multidisciplinar, que a cada ano traz inovações sustentáveis para os grandes centros urbanos, já tem o tema escolhido para 2024: 'A Transição Energética e as Cidades'. Nos dias 16 e 17 de setembro, das 8h às 18h, no Centro de Convenções da Firjan, Centro do Rio, representantes da academia, da iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil se reunirão para discutir os caminhos e soluções para a transição energética de baixo carbono nas cidades. O evento é gratuito.

Desde sua primeira edição, em 2010, ainda sob a liderança do ambientalista Alfredo Sirkis, o Seminário Cidades Verdes tem se dedicado a temas que buscam soluções sustentáveis para as grandes cidades, promovendo um laboratório de ideias onde especialistas debatem como criar ambientes urbanos que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente e promovam uma melhor qualidade de vida para seus habitantes, sempre alinhado às práticas ESG e à Agenda 2030, plano de ação assinado pelos países-membros da ONU.



Em 2024, o Seminário Cidades Verdes terá dois dias de debate sobre a transição energética, uma pauta permanente que hoje ocupa a agenda do G20. "Transportes sem emissões, meta da Missão 1.5" será o tema da primeira mesa da conferência, no dia 16, com especialistas discutindo "o que é preciso para eletrificar os transportes", incluindo a garantia de pontos de recarga pela cidade e o uso de biocombustíveis, com foco em evitar que sua extração leve a mais desmatamento.

O painel contará com representantes da Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), da Coppe/UFRJ, da Firjan e do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento ITDP Brasil.



No segundo dia, "O impacto socioambiental das diversas formas de energia", será o tema da segunda mesa, onde será discutido como fontes de energia eólica, nuclear e hidrelétrica podem produzir energia de forma sustentável e com o mínimo impacto ambiental. O presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, será um dos palestrantes da mesa, que também contará com representantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Mercúrio Partners e da TAG, reforçando o conceito de diálogo entre todos os setores, que é a essência do Seminário Cidades Verdes.



"O Cidades Verdes se tornou um espaço de convergência dos debates sobre as cidades do futuro e a construção de um mundo mais sustentável. Este ano, vamos focar nos esforços que as cidades ao redor do mundo estão fazendo — ou deixando de fazer — para descarbonizar suas economias, não apenas nos transportes públicos, mas em diversos setores", diz André Esteves, diretor-executivo do Instituto Onda Azul.