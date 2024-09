Estudantes de escola municipal passam mal por vazamento de gás em Honório Gurgel - Reprodução

Publicado 13/09/2024 14:23 | Atualizado 13/09/2024 14:41

Rio - Um vazamento de gás em uma fábrica de produtos químicos, na Estrada João Paulo, em Honório Gurgel, na Zona Norte, provocou pânico e deixou diversos alunos da Escola Municipal Silvio Romero e moradores passando mal, devido ao forte cheiro, na manhã desta sexta-feira (13). Segundo a empresa responsável pela indústria, o material que vazou foi cloro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h44 para ocorrência de vazamento em uma rua próxima à escola. Equipes dos quartéis de Irajá, Guadalupe e o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP) de Campos Elíseos atuaram no local até às 12h32. A corporação ainda não informou se realizou atendimento à vítimas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram acionadas e, até o momento, três vítimas do sexo feminino foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes. O Samu não informou a identificação e onde realizou o socorro delas.



Segundo relatos de pais de estudantes pelas redes sociais, várias crianças passaram mal. Um vídeo feito pelos próprios alunos mostra um deles desmaiado e outros sentados na parte externa da unidade escolar. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação esclareceu que a escola foi esvaziada e os alunos e profissionais levados para local aberto e receberam máscaras. "Os estudantes estão sendo liberados com seus responsáveis", completou a pasta.



Procurada, a Katrium Indústrias Químicas afirmou que o vazamento de cloro foi "imediatamente contido pela brigada de emergência da empresa" mas, por se tratar de um gás que se espalha com o vento, moradores e alunos precisaram de atendimento. A nota diz ainda que foi prestado "todo o suporte necessário para o atendimento às pessoas afetadas" e que "uma vez controlado o vazamento e garantida a segurança dos funcionários e vizinhos, a operação será retomada". A companhia esclareceu que as apurações do incidente já começaram.

*Matéria em atualização

*Reportagem de Thais Fraguas, sob supervisão de Rachel Siston