A prisão ocorreu no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 13/09/2024 17:31 | Atualizado 13/09/2024 18:14

Rio - Elton Hilton Herculano de Lima, de 33 anos, foi preso nesta nesta sexta-feira (13) em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), POR matar a ex-namorada Rosângela da Silva dos Santos Nascimento, de 41 anos, que era médica do Exército Brasileiro . A prisão ocorreu no bairro do Maracanã, Zona Norte.

O crime aconteceu em março de 2023, de acordo com a investigação, Elton teria forjado a morte de Rosângela para se apropriar de seus bens. Em março, o suspeito afirmou que a ex-namorada havia tirado a própria vida. No entanto, os laudos revelaram que a vítima foi dopada e morreu por intoxicação e asfixia no apartamento onde morava, no bairro do Cachambi.

Rosângela Nascimento morreu em março de 2023 dentro de um apartamento no Cachambi Arquivo Pessoal



Investigações também comprovaram que o suspeito teria se apossado de bens dela, como celular, carro e dinheiro. Em depoimentos, familiares e vizinhos de Rosângela destacaram que a mulher tinha um relacionamento conflituoso com o acusado, marcado por brigas, ofensas e ameaças. Rosângela teria manifestado a vontade de terminar a relação, mas tinha medo por ser ameaçada pelo companheiro.

Após o crime, Elton fugiu e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, sendo considerado foragido. A reportagem ainda não localizou a defesa do acusado. O espaço está aberto para manifestação.