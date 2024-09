Marcelly Neves, de 21 anos, foi morta a facadas pela namorada no Complexo do Alemão - Reprodução/Redes sociais

Marcelly Neves, de 21 anos, foi morta a facadas pela namorada no Complexo do Alemão Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/09/2024 15:04 | Atualizado 18/09/2024 16:21

Marcelly Neves, de 21 anos, Rio- Familiares e amigos de, de 21 anos, assassinada a facadas pela companheira no Complexo do Alemão, se despediram da jovem no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, no fim da manhã desta quarta-feira (18). Colegas da vítima fretaram um ônibus para levar os parentes e amigos ao sepultamento. O velório aconteceu na capela de São Thiago, às 8h.

Melina Maiara Vicente de Paulo está presa por matar companheira esfaqueada no Complexo do Alemão Reprodução/Redes sociais

Um primo da jovem lamentou a morte de Marcelly e disse que ela "confiou na pessoa errada". "Todos sabem que a minha prima Marcelly não era uma pessoa ruim, era apenas uma jovem que acreditou confiou na pessoa errada para ela", disse Wagner Lima em uma postagem nas redes sociais.



A autora do crime, Melina Maiara Vicente de Paulo, foi presa em flagrante por homicídio qualificado. Segundo testemunhas, o caso ocorreu após uma discussão entre o casal. Marcelly chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região com diversos ferimentos na região do tórax, mas não resistiu.

Melina está presa no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.