Uma tonelada de drogas, contendo maconha e cocaína, foi apreendida - Divulgação/PRF

Publicado 18/09/2024 14:55 | Atualizado 18/09/2024 15:04

Rio - Um motorista foi preso, na noite desta terça-feira (17), ao ser flagrado com uma tonelada de drogas escondidas em um fundo falso de um caminhão em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense.



A prisão por tráfico de drogas, realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, aconteceu na BR-393, por volta das 22h.

O carregamento continha uma tonelada de maconha e cocaína. Segundo a corporação, agentes realizavam uma fiscalização no Km 106, quando deram ordem de parada a um caminhão que transitava em alta velocidade.Ao ser parado, durante a inspeção, os agentes sentiram o cheiro da maconha e passaram a vasculhar o veículo.Ao todo foram encontrados 1.075 tabletes de drogas em uma parede falsa no baú do caminhão, sendo 275 de cocaína e 800 de maconha, cada pacote com aproximadamente 1kg.O motorista de 37 anos, residente em Brasília, no Distrito Federal, não revelou a origem e nem o destino da carga.A ocorrência foi encaminhada para a 109ª DP (Sapucaia).