Jovens circulam por Bangu com arma de Airsoft ameaçando moradoresReprodução

Publicado 18/09/2024 13:30 | Atualizado 18/09/2024 13:41

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais vem chamando atenção de moradores e internautas. Nele, um grupo de jovens em um carro de luxo circula por ruas de Bangu, na Zona Oeste, com armas de gel apontadas para fora do veículo. Em certo momento, dois ocupantes do carro chegam a atirar pelo teto solar, para assustar quem passa pelo local.

Com mais de 250 mil seguidores no Instagram, o influencer Bambam publicou em sua rede social o vídeo em que ele grava a ação dos outros amigos enquanto dirige. Se exibindo com fuzis, os amigos chegam a ameaçar de morte um civil na rua. O vídeo foi compartilhado em uma rede social do bairro, e tem acumulado comentários negativos.

“Bando de homem velho já, meu Deus…” comentou um seguidor, “ao invés de procurarem o que fazer tão brincando de arminha de Gel.... muita falta de que fazer!!”, criticou outro.



Nas redes sociais, Bambam ostenta carros, motos e até jet-ski. Em uma publicação, ele chega a mostrar uma carta da Polícia Federal em seu nome. O influencer não revelou o conteúdo do documento, apenas usou um emoji de raiva como legenda.

Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 14º BPM (Bangu), a unidade não foi acionada e que realiza o policiamento de acordo com análise da mancha criminal.