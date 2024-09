Leonardo da Silva Bastos estava desaparecido desde o dia 6 de setembro de 2023 - Divulgação

Publicado 18/09/2024 08:10 | Atualizado 18/09/2024 08:14

Rio - Após 1 ano e 10 dias, o técnico de manutenção Leonardo da Silva Bastos , de 42 anos, foi encontrado, nesta terça-feira (17), no estado de Minas Gerais. Ele está internado em um hospital na cidade de Muriaé.

De acordo com familiares, o técnico foi reconhecido por meio de suas tatuagens no braço. Na segunda-feira (16), uma assistente social entrou em contato com a família e informou sobre a internação.

Leonardo foi encontrado em situação de rua e havia sido levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital após sofrer um acidente.

No momento, ele tem um quadro de saúde grave, segundo a família, e está sedado. "Ele se encontra internado, em estado delicado e sedado, por isso, pedimos que continuem emanando boas energias e orações", disse o sobrinho do técnico nas redes sociais.

Relembre o caso

No dia 6 de setembro do ano passado, Leonardo saiu de um bar na Central do Brasil, no Centro do Rio, por volta das 20h, e desapareceu. Na ocasião, estava usando camisa rosa, calça jeans e uma mochila cinza.

Às 17h50, o reparador de manutenção entrou em contato com a mulher dele avisando que estava voltando para casa, mas parou para beber cerveja em um bar conhecido como Beco do Chopp, na Central.

Durante o desaparecimento, a família de Leonardo fez buscas por hospitais e IMLs. Além disso, descobriram que seu RioCard foi usado três vezes após o desaparecimento.

De acordo com dados obtidos no histórico do cartão de transporte de Leonardo, o RioCard foi usado no início da manhã do dia 7, no ônibus 232 (Lins x Central) e, logo em seguida, na linha 292 (Engenho da Rainha x Castelo). Às 6h31 do mesmo dia, o bilhete foi usado para entrar em uma barca da Praça XV, no Centro do Rio, sentido Niterói.