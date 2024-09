A vítima teve alta nesta sexta-feira (20) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/09/2024 18:48

Rio - Alessandra Godinho, de 42 anos, esfaqueada pelo companheiro Wellington da Silva, de 42 anos, em frente ao seu filho de 14 anos em Cosmos, na Zona Oeste, recebeu alta nesta sexta-feira (20) do Hospital Municipal Pedro II. Ela teve o pulmão e o pâncreas perfurados.

Um vídeo que circula na internet mostra o homem descendo as escadas atrás da mulher e logo em seguida golpeando-a. O filho da vítima tenta protegê-la enquanto o homem continua com as agressões. Logo após, ele retorna para o segundo andar da casa, mas acaba fugindo em seguida.

Wellington se entregou na 35ª DP (Campo Grande), na última terça-feira (17), oito dias depois do crime, após ser ameaçado de morte por milicianos na Zona Oeste. Ele estava escondido na comunidade do Sem Terra, em Itaguaí.

Segundo as informações dos vizinhos, o homem não tinha um histórico de comportamento agressivo, mas o desentendimento começou no quarto do casal, depois que Wellington teve uma crise de ciúmes da mulher.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio.