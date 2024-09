Davi Geovane, de 8 anos, tem boa recuperação no Hospital Quinta D'OR, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/09/2024 15:25

Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, que teve o Rio - O pequeno, de 8 anos, que teve o braço amputado e depois reimplantado , já se alimenta sozinho após 12 dias internado no Hospital Quinta D'Or, na Zona Norte do Rio. Carismático e bem humorado, o menino também mostrou que a recuperação está indo bem e ainda se divertiu ao cantar na cama do hospital. Veja o vídeo abaixo.

Com o sorriso no rosto e fazendo do controle remoto seu microfone, Davi deixou a imaginação de criança tomar conta para conseguir passar por esses dias difíceis dentro do quarto de hospital. Assista:

Orgulhosa da evolução do filho, Aparecida Guimarães, de 47 anos, comemorou a boa recuperação. Na quinta-feira (19), o menino sentou pela primeira vez em uma cadeira, após a cirurgia. "O Davi sentou pela primeira vez. Estou muito feliz, é mais um progresso. Continuem orando por nós", pediu Aparecida.

Em outro momento, a mãe de Davi fez questão de agradecer ao mototaxista que salvou a vida do menino. O responsável pelo rápido socorro e recuperação do membro arrancado foi Diego Mendes, que passava pelo local no momento do acidente. Chamado de 'anjo' por Aparecida, o rapaz levou mãe e filho até o hospital mais próximo e depois retornou ao ônibus para buscar os pertences da família. Foi neste momento que ele encontrou o braço da criança, que havia sido colocado em uma mochila de entregas, com gelo, por equipes do Corpo de Bombeiros.

Investigações

O ônibus, que fazia a linha 476 (Méier - Leblon), tombou nas imediações do Campo de São Cristóvão, altura da Rua Senador Alencar, na Zona Norte, na noite do dia 6 de setembro. Segundo passageiros, o motorista estava em alta velocidade. Outras 26 pessoas ficaram feridas no acidente.

O caso segue em investigação na 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas.