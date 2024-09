Agentes do Choque utilizara bombas de efeito moral para dispersar estudantes - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 20/09/2024 13:51 | Atualizado 20/09/2024 15:37

Rio - O campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi palco de uma grande confusão entre policiais militares e estudantes, nesta sexta-feira (20), após a Justiça autorizar o uso de força policial, conforme necessário, para garantir a desocupação. Agentes do Batalhão de Choque e um oficial de justiça estiveram no local. Um agente ficou ferido e quatro pessoas foram presas, incluindo o deputado federal Glauber Braga (Psol). A PM garantiu que o prédio foi totalmente desocupado.

Segundo testemunhas, os policiais utilizaram bombas de efeito moral para tentar entrar na instituição. Em meio ao clima de tensão, alguns comércios na Boulevard 28 de Setembro decidiram fechar as portas por precaução. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver cenas de muita correria, fumaça e viaturas da PM no local.Em protesto à ação, estudantes chegaram a incendiar pneus na Avenida Rei Pelé, impendido a circulação na via.

De acordo com o coronel André Matias, comandante do Centro de Operações Especiais (COE), um policial que participou da desocupação ficou ferido ao manejar um artefato explosivo da própria corporação. Matias ainda explicou que o deputado federal Glauber Braga foi detido por atrapalhar o cumprimento do mandado judicial e que a Uerj já está totalmente desocupada.

"O policial teve um problema no manuseio de um artefato explosivo e resultou no ferimento. Era um artefato da própria polícia. O deputado federal obstruiu o cumprimento do mandado judicial. Inclusive se colocando entre a polícia e uma aluna que foi presa. A Uerj está oficialmente desocupada. Não tem mais alunos. Está entregue ao procurador da universidade. Os que participavam da ocupação saíram da universidade por conta própria. Fugiram da ocupação enquanto a Polícia Militar entrava. Eles saíram do local justamente no momento em que a gente cumpria o mandado", disse o coronel.

Além do deputado que apoiava o ato de ocupação quando os PMs entraram na universidade, três estudantes foram presos. O grupo foi encaminhado à 18ª DP (Praça da Bandeira).



Em nota, o Psol disse que desde o início da ocupação na Uerj, o partido esteve em contato com a reitoria para buscar a retomada dos benefícios estudantis, essenciais para os alunos mais vulneráveis. O partido afirmou que condena o uso de força desproporcional, como bombas e caveirões, contra os estudantes, e criticou "o autoritarismo do governo Cláudio Castro".

"Nosso bravo companheiro, deputado federal do Psol, Glauber Braga, estava no local para a proteção e a defesa dos estudantes contra a iminente violência deflagrada. Ao cumprir seu papel enquanto representante do povo fluminense, foi detido e encaminhado a uma delegacia junto com estudantes. Estamos nos deslocando para a mesma, em busca de libertá-los dessa injusta detenção e em breve teremos mais informações", finaliza a nota.

Entenda a situação

foi determinada, na terça-feira (17), após uma audiência de conciliação entre os alunos e representantes da Uerj terminar sem um acordo. As partes buscavam uma resolução para a questão da mudança nos critérios das bolsas de estudo, mas, segundo a instituição de ensino superior pública, um grupo de alunos "mais radicalizados" teria interrompido as conversas com o uso de instrumentos de percussão. A desocupação dos alunos das dependências da universidadeentre os alunos e representantes da Uerj terminar sem um acordo. As partes buscavam uma resolução para a questão da mudança nos critérios das bolsas de estudo, mas, segundo a instituição de ensino superior pública, um grupo de alunos "mais radicalizados" teria interrompido as conversas com o uso de instrumentos de percussão.

Na terça-feira (17), a juíza Luciana Losada, da 13ª Vara de Fazenda, concedeu liminar solicitada pela própria universidade pedindo a saída dos alunos. Em sua determinação, ela argumentou que há provas de que a ocupação é indevida e de que prejudica o ensino na instituição. O descumprimento da liminar imposta pela Justiça acarretará em uma multa diária aos estudantes intimados.

Os alunos que ocupam a universidade são contra às mudanças para a obtenção de bolsas e auxílios da assistência estudantil, prevista no Ato Executivo de Decisão Administrativa (Aeda 038/2024). Entre as principais mudanças estão a substituição do auxílio alimentação por refeição gratuita no bandejão para os cotistas. Além disso, foi reduzido pela metade o auxílio ao material didático, que era pago duas vezes ao ano, a cada semestre, no valor de R$ 1,2 mil.

De acordo com relatos de estudantes, cerca de 5 mil alunos vão perder os benefícios após a mudança. Eles denunciam, também, atrasos nos pagamentos. Segundo os manifestantes, as propostas da atual reitoria, antes de ser eleita, era de manter os benefícios.