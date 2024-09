Monomotor sai da pista e colide com cerca na área de mata do aeroporto de Jacarepaguá - Reprodução / TV Globo

Publicado 20/09/2024 13:30 | Atualizado 20/09/2024 15:52

Rio - Um avião monomotor sofreu um acidente durante um pouso no aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na tarde desta sexta-feira (20). Um casal que estava a bordo deixou a aeronave caminhando. Ainda não há informação sobre as causas do acidente.

Segundo informações do 'RJTV', da TV Globo, o acidente aconteceu por volta do meio-dia, quando o avião tinha acabado de pousar na pista três do aeroporto. O piloto do monomotor, no entanto, perdeu a direção da aeronave, que foi parar na área de mata e colidiu com uma cerca.

Equipes do Copo de Bombeiros foram acionadas e estão no local. De acordo com informações do aeroporto de Jacarepaguá, as pistas encontram-se fechadas para pousos e decolagens.