Família comunicou o falecimento de Leonardo nas redes sociais - Divulgação

Publicado 20/09/2024 14:56 | Atualizado 20/09/2024 16:07

Rio - O corpo de Leonardo da Silva Bastos, técnico de manutenção que morreu na quarta-feira (18), após ser encontrado em um hospital em Muriaé, Minas Gerais, foi enterrado nesta sexta-feira (20), no Cemitério Municipal de São Gonçalo, Região Metropolitana. Leonardo foi encontrado um ano após ser declarado como desaparecido. O homem estava em situação de rua e foi levado para o hospital em estado gravíssimo, após um acidente. Ele foi reconhecido pelas tatuagens . No dia 6 de setembro do ano passado, às 17h50, Leonardo entrou em contato com sua esposa, avisando que estava voltando para casa, mas parou para beber cerveja em um bar conhecido como Beco do Chopp, na Central.O técnico saiu do estabelecimento na Central do Brasil, no Centro do Rio, por volta das 20h, e desapareceu. Naquele momento, ele estava usando uma camisa rosa, calça jeans e uma mochila cinza. Durante o período das buscas, familiares chegaram a procurá-lo em hospitais e no Instituto Médico Legal (IML) da cidade.