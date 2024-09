Ônibus colidiu com uma pilastra do Elevado do Gasômetro, em São Cristóvão - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Ônibus colidiu com uma pilastra do Elevado do Gasômetro, em São CristóvãoPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 08:57 | Atualizado 21/09/2024 14:18

Rio - Um ônibus do BRT Transbrasil colidiu com uma pilastra do Elevado do Gasômetro neste sábado (21), nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em São Cristóvão, Zona Norte. Ao todo, 64 pessoas ficaram feridas, sendo 57 encaminhadas para hospitais do Rio. De acordo com informações preliminares, o motorista teria sofrido um mal súbito e perdido o controle.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel Central foram acionados às 6h06 para as proximidades da estação do Into, sentido Terminal Gentileza. A corporação informou que bombeiros de Benfica, Vila Isabel e Ramos também foram chamados. O Samu auxiliou no atendimento às vítimas.

O motorista, ainda não identificado, foi retirado do veículo após ficar cerca de 3h preso nas ferragens. Segundo a corporação, os feridos foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador e Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Entre as 57 vítimas, cinco estão em estado considerado grave.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 44 vítimas do acidente deram entrada em quatro hospitais da rede municipal. Segundo a pasta, 23 pacientes já receberam alta já receberam alta e os demais têm quadro de saúde estável. Entre os pacientes atendidos está o motorista do ônibus, que passou por cirurgia ortopédica.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que 10 feridos no acidente acidente foram encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas, com diferentes tipos de traumas. A SES informou quatro receberam atendimento e tiveram alta. Além disso, um dos pacientes passa por cirurgia e outros cinco seguem em atendimento.

O acidente ocorreu no sentido Rio, na altura da Rua Santos Lima, e a poucos metros do Terminal Gentileza e da Rodoviária do Rio. Agentes do Centro de Operações Rio (COR), bombeiros e policiais militares estão no local. O ônibus envolvido no acidente é da linha 60 do BRT, que faz o trajeto entre o Terminal Deodoro e o Terminal Gentileza.



A Mobi-Rio informou que a operação nesse ponto do corredor ficou sendo feita com sistema de siga e pare. A estação Into ficou interditada no sentido Gentileza por 8h. Os serviços foram normalizados às 13h.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). Segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas no local, vítimas estão sendo ouvidas e a perícia foi feita.