Xuxa relança boneca que foi sucesso nos anos 90Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2024 10:22 | Atualizado 27/09/2024 11:09

Rio - Xuxa Meneghel, de 61 anos, revelou aos seus seguidores uma novidade. Sua boneca, febre entre as crianças dos anos 90 quando ela estava no auge do sucesso, está de volta com uma edição especial.

"É só pra quem realmente é aquele fã raiz, que queria ter boneca lá naquela época que não podia comprar. Aí ei falei: será que vai da certo? Aí vocês ficaram com tanto medo quanto eu, lançaram lá 200, depois 300 e, foi embora tudo", comemorou.

Por conta do sucesso, as bonecas esgotaram e uma nova leva está em produção. "As bonecas vem com um numerozinho, essa daqui é a 001, vou guardar com muito carinho para a minha neta", contou Xuxa.

"A minha é a 0003!!! Era um sonho que não pude realizar nos anos 90... postei até um reel falando disso. Fiquei emocionada quando a minha chegou!", vibrou uma fã. "Eu quero o microfone lança ele também?", pediu outro admirador da apresentadora, citando outro brinquedo de sucesso.