Laura Keller posa nua e recebe chuva de elogiosReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 15:57

Rio - Laura Keller arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar uma série de registros que fez nua durante um retiro de yoga para mulheres. Nesta sexta-feira (4), a atriz e influenciadora abriu o álbum de fotos em seu perfil do Instagram.

fotogaleria

"Há tantas coisas do meu Eu do passado com as quais eu não ressoo mais, mas eu a amo da mesma forma. Ela estava crescendo. Ela estava fazendo o seu melhor. Ela lutou muito para me trazer até aqui. Obrigada", refletiu ela na legenda da publicação.

Em seguida, ela explicou: "Essas fotos foram feitas em um retiro de Yoga para mulheres. Um retiro de pura força, empatia e empoderamento. Foi lindo e natural. As fotos foram feitas em total contato com a natureza e nosso mais profundo íntimo. Apenas gratidão".

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Você é maravilhosa. Linda por dentro e por fora", escreveu um perfil. "Mulher linda, inteligente, simpática, uma verdadeira musa", apontou outro. "Você é diva! Adoro te acompanhar. Você não perde o seu propósito. É o que é e pronto! Tem uma mente aberta, um coração gigante e uma humildade linda de se ver. Sucesso em tudo! E fico feliz com a sua felicidade", disse um terceiro.