Rio - Luciana Vendramini , 53 anos, resgatou uma foto na praia e recebeu dezenas de elogios no Instagram. "Saudades do mar de Nice, água morna azul como o céu do mar mediterrâneo. Uma pessoa que não via e sentia o sol no corpo há 12 anos, por isso as duas cores na pele", escreveu na legenda.

Em pouco tempo, os seguidores reagiram. Uma delas quis saber o segredo da beleza e diz que torcia para ela não ter feito plásticas. "Concordo com vc, eu nunca fiz nenhum procedimento cirúrgico, tenho real pavor", comentou a atriz na quinta-feira (3).

"A natureza foi generosa com você", elogiou outro seguidor. "A mulher que me fez comprar a revista Machete por causa da capa. Musa eterna", reagiu um fã.

Recentemente, o nome de Vendramini virou assunto após o doc "Pra Sempre Paquitas" mostrar que ela nunca foi assistente de palco de Xuxa, conforme já tinha afirmado - e ter feito apenas teste.

O documentário apresenta Luciana como alguém que teria se aproveitado de uma seleção para o grupo de paquitas para se promover. Em 1987, a atriz participou de testes com Ana Paula Guimarães, a Catu, mas não foi escolhida. Apesar disso, posou para a capa da revista "Playboy" com uma farda de paquita, o que gerou críticas por parte das ex-paquitas e de Xuxa, que alegam que Luciana nunca fez parte do grupo.



A versão de Luciana Vendramini

Após ser chamada de mentirosa por seguidores no Instagram, Luciana quebrou o silêncio e explicou sua versão dos fatos. Segundo a atriz, ela não apenas participou dos testes, mas ficou mais tempo envolvida com o "Xou da Xuxa" do que o documentário afirma.



"Não é bem assim, temos um passado e temos nossas verdades. Não fui rejeitada, fui demitida mesmo. Esse episódio não é excluído da minha vida. É mais presente do que nunca, como por exemplo nesse momento", declarou a atriz em suas redes sociais. Ela também mencionou que não existe rivalidade entre ela e as outras paquitas. "Éramos todas muito novas, sem a vivência da maturidade. Sigo torcendo por cada uma delas. Rivalidade não faz parte da minha vida."



Luciana esclareceu por que optou por não participar do documentário. "Eu agradeci à direção do documentário, aos produtores por terem me chamado para gravar o doc. Tenho todo respeito por cada uma, principalmente pela Xuxa, que também era muito nova na época e se tornou um fenômeno", disse a atriz.



Ela também destacou que, na época em que participou do programa, o desejo de ser paquita ainda não era algo popular entre as adolescentes brasileiras. "Na época que estive no programa, em 1986, ser paquita ainda não era um desejo das adolescentes do Brasil, mas passou a ser anos depois. Eu não sabia o que era ser paquita naquela época."