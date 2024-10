Leticia Cazarré abriu o coração sobre cuidado com os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2024 13:07

Rio - Leticia Cazarré usou as redes sociais, nesta sexta-feira (04), para abrir o coração sobre a dedicação aos seis filhos, frutos do casamento com Juliano Cazarré. A stylist de 39 anos falou sobre todas os momentos em que precisou abrir mão dos próprios desejos para cuidas das crianças. Ela e o ator são pais de Vicente, de 14, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 7 meses.

A mulher de Juliano Cazarré relatou aos seguidores que precisou adiar alguns compromissos porque um dos filhos, Gaspar, ficou doente. Ela ainda contou que há três semanas uma das crianças aparece com febre e necessita de atenção.

"Embora ache muito bonita essa história de servir a família, servir os filhos, ter uma família numerosa é o que a gente sentiu que deveria fazer diante das nossas crenças, dos nossos valores, mas isso não é fácil. É difícil, é uma entrega diária, assim como ser mãe de uma pessoa que precisa de muitos cuidados de saúde, uma paciente de alta-complexidade, não é fácil, precisa de muita entrega e sacrifício. O mais comum na minha vida hoje é que eu deixe de fazer algo que eu queria fazer para cuidar dela ou dos outros filhos."

No desabafo, ela ainda comentou os desafios da maternidade. "Não é fácil, no dia a dia demanda muito abandono, abrir mão do que a gente quer fazer. A gente escolheu viver essas dificuldades, entrar de cabeça nessa realidade de ter muitos filhos e fazer o que precisa ser feito, cuidar da casa, varrer o chão, cuidar dele de madrugada. Tem três semanas que a gente acorda todo dia de madrugada para cuidar de um filho doente, e isso é o que tem para hoje. Não é que a gente gostaria de ter outra vida, a gente escolheu ter essa vida", completou.