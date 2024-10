Gracyanne Barbosa - Reprodução Instagram

Gracyanne Barbosa Reprodução Instagram

Publicado 04/10/2024 12:05

Rio – Gracyanne Barbosa, de 41 anos, abandonou seu carro em uma avenida movimentada da Lagoa, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (3), após ver uma barata dentro do veículo. A influencer digital mostrou o momento inusitado no Instagram Stories e ainda contou como deixou o local.

fotogaleria

"Ela parou o carro no meio da Lagoa e saiu correndo e me abandonou aqui", contou um amigo que a acompanhava. "Eu vou pegar um táxi. Eu nem vi, vocês gritaram: 'a barata' e eu saí", disse a modelo, rindo do momento. O rapaz ainda tentou convencer a ex-mulher de Belo de voltar para o carro, mas ela não se conteve e chamou um carro de aplicativo. O colega dela ficou responsável pelo veículo dela.



Solteira desde o término do casamento com o cantor Belo em abril deste ano, após 16 anos de união, Gracyanne continua a compartilhar seu cotidiano e rotina de treinos intensos com seus seguidores.