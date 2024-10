Rodrigo Hilbert compartilha registros antigos com Fernanda Lima e filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 08:53 | Atualizado 04/10/2024 08:54

Rio - O apresentador Rodrigo Hilbert, de 44 anos, compartilhou registros atuais e antigos junto com a família, através das redes sociais, nesta quinta-feira (3). Nas fotos, ele aparece com a mulher, a atriz Fernanda Lima, de 47, os filhos gêmeos, João e Francisco, 16, e com a caçula, Maria Manoela, 4.



"Meus pequenos, meu amor e meu vô Haine", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos registros, a família aparece juntinha, na fase atual. Em outros cliques, Rodrigo resgatou alguns momentos de quando os filhos eram mais novos, incluindo ida a cachoeira e passeio de bicicleta.

Ele também posou juntinho com a amada. Além disso, publicou uma foto da juventude, de quando fez um churrasco ao lado do avô. Por fim, o galã aproveitou para mostrar o dia que renovou a vitamina D do corpo, enquanto tomava sol.



A publicação encantou os internautas que reagiram através dos comentários. "Gosto dessa simplicidade que vocês apresentam. Isso sim é vida de celebridade raiz", elogiou uma usuária do Instagram. "Genética não falha. Povo bonito", expressou um seguidor. "Família linda. Deus os abençoe", desejou uma terceira pessoa.