Publicado 04/10/2024 08:49 | Atualizado 04/10/2024 11:31

Rio - No Brasil para uma série de shows, Bruno Mars esteve em um bar na Vila Madalena, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (3). O artista foi flagrado por alguns admiradores no maior clima de descontração ao lado dos amigos no local. Registros da presença do cantor no estabelecimento foram compartilhados por um perfil de fãs dedicado ao astro no Instagram.

Bruno se apresenta nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro, em São Paulo, no Estádio Morumbi. Nos dias 16, 19 e 20 ele faz show no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos. Nos 26 e 27 de outubro o artista canta em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

Em Curitiba, o astro se apresenta nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, no Estádio Major Couto Pereira. Ele encerra os shows no Brasil em Belo Horizonte no dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão.



Esta é a quarta vez de Bruno Mars no Brasil. Sua última vinda foi em 2023 onde se apresentou no festival "The Town", em São Paulo.