Anitta faz retiro espiritualReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 12:34

Rio - Anitta, de 31 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (4), registros do retiro espiritual, em Varginha, Minas Gerais. A cantora posou em meio à natureza e ao lado da guru Max Tovar. A artista ainda fez uma reflexão sobre a espiritualidade, destacando que a 'consciência' é sua 'virtude'.



"Criando visões concretas de um prisma macrocósmico. Com um otimismo brilhante e ambição apropriada. Estar aberto do centro, redirecionado para o momento [...] Estamos livres do que nos impede de realizar nosso destino. Livre de todas as velhas histórias que me contaram. Eu caminho pelo vale da minha própria sombra. Nós somos livres", iniciou a cantora.