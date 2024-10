Mário Gomes passa mal e é socorrido - Dilson Silva/Ag.news

Publicado 03/10/2024 17:23 | Atualizado 03/10/2024 18:56

Rio- O ator Mário Gomes, 71 anos, passou mal na tarde desta quinta-feira (3) e precisou ser socorrido às pressas por uma ambulância do Samu até uma unidade de saúde após sentir fortes dores abdominais enquanto gravava um vídeo em frente a sua antiga casa, na Joatinga, Zona Oeste.

Ele foi encaminhado para o CER (Centro de Emergência Regional Professor Nova Monteiro), no Leblon, ao lado do Miguel Couto. O perfil oficial do ator informou que ele sentiu uma forte dor no local onde já teve um ocâncer. "Ele está recebendo os cuidados necessários e em breve teremos mais notícias", diz a nota.

Ao DIA, Dilson Silva, o fotógrafo da agência que registrou o artista passando mal, contou que ele gritava de dor, teve dois princípios de desmaios e foi informado por uma pessoa da equipe dele, que os médicos suspeitam de uma hérnia. Após o atendimento, Mário Gomes foi liberado por volta das 17h.

Nas redes sociais, a equipe do ator atualizou o estado de saúde dele: "Informamos que o candidato a vereador, Mário Gomes, sofreu dois desmaios durante uma gravação em sua antiga casa. Ele foi diagnosticado com duas hérnias inguinais devido à cirurgia do câncer de próstata e uma forte crise de ansiedade, devido aos recentes acontecimentos. Manteremos a todos informados sobre sua recuperação".

Despejo

No dia 16 de setembro, o atgor mostrou o vídeo do momento em que recebeu a ordem de despejo da mansão onde morava com a família, em um condomínio da Joatinga desde 2002. Na publicação feita no Instagram, o artista, conhecido por novelas na TV Globo, aparece indignado.

Na legenda, o ator escreveu: "Estão tentando levar minha casa nesse momento. Querem me colocar na rua com meus quatro filhos, a minha esposa, minha cadela manchinha, minha gata, Vesguinha, e minha coelha Xuxuca! Só tenho vocês agora, tudo que eu conquistei me tiraram". Em um trecho do vídeo, ele diz: "Destruíram meu emocional, tive um câncer... 20 anos de luta".

Nos stories, Mário, que é candidato a vereador do Rio de Janeiro, apareceu exaltado e disse que não deixaria o imóvel. "Eu não vou sair. É inconstitucional. Tenho provas, testemunhas, tenho tudo. Só tenho essa casa", afirma ele, que em seguida, picha a parede: "Não vou sair".

O ator, a mulher e os filhos tiveram que deixar a mansão. A casa, avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil em um leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o ator tinha no Paraná. A disputa judicial estava acontecendo desde 2007.