Andréa Sorvetão contou que seria substituta de Xuxa durante licença-maternidade - Reprodução/Internet

Publicado 03/10/2024 14:50

Rio - Andréa Sorvetão comentou sobre o documentário "Pra Sempre Paquitas", lançado recentemente pelo Globoplay. Em um vídeo compartilhado em seu canal no Youtube, a mulher de Conrado falou sobre a notícia de que substituiria a apresentadora durante a licença-maternidade após o nascimento da filha, Sasha, em julho de 1998. Ela não tinha mais o posto de paquita na época, mas ainda trabalhava com a rainha dos baixinhos.

fotogaleria "Quando a Xuxa engravidou, começaram a sair notas na imprensa questionando como ficariam os programas da Xuxa durante a licença. A Marlene [Mattos, diretora dos programas da apresentadora] deu uma declaração dizendo que quem apresentaria o 'Xuxa Park' seria eu. Procurei a Marlene e ela disse: 'É isso mesmo, Xiquita. Pode se preparar porque é você quem vai cuidar do 'Xuxa Park'", contou.

"Fiquei muito feliz e agradeci as duas. Foi feito figurino, eu gravaria algumas músicas, eu entraria por um carrinho de sorvete. Teve a gravação do passe do microfone para mim. Na edição do programa até foi cortado, mas ela subiu na nave falando: 'Semana que vem é com você, Xica'. Quem acompanha o universo Xuxa e paquitas sabe que esse momento existiu", acrescentou.

Sorvetão lamentou que a substituição não ocorreu. "Um dia antes da gravação, recebi uma ligação da produção pedindo para eu falar com o coordenador, Aloísio Augusto. Fui e ele me disse que a cúpula da TV Globo tinha feito uma pesquisa e o resultado foi o de que o público preferia continuar vendo a Xuxa. Eu também queria ficar vendo ela, mas como ia ficar a licença-maternidade? 'Foi decidido colocar reprises no ar'. Conversei com a Xuxa e ela disse que tinha sido uma decisão da Marluce ]diretora-geral da TV Globo 1998 a 2002]. A Marlene não me falou nada", disse.