Eminem descobre que será avô e mostra reação em novo videoclipe - Reprodução / YouTube

Eminem descobre que será avô e mostra reação em novo videoclipeReprodução / YouTube

Publicado 03/10/2024 18:59

Rio - Eminem, de 51 anos, pegou os fãs de surpresa ao anunciar que será avô pela primeira vez. Em seu novo videoclipe, que homenageia a filha, lançado nesta quinta-feira (3), o rapper mostrou a reação que teve ao receber a notícia.

fotogaleria

Em "Temporary", uma parceria com Skylar Grey, Eminem abre o coração e escreve uma despedida para a filha, Hailie Jade, de 28 anos, para quando ele morrer. No videoclipe, recordações da infância e adolescência de Hailie se misturam a registros atuais, principalmente do casamento dela, que aconteceu em maio.

Já na parte final do vídeo, um registro para lá de especial se esconde. Para contar ao pai que estava grávida, Hailie confeccionou uma camiseta esportiva com a escrita "vovô" e o número um atrás. Ela entregou a peça para o rapper junto com uma foto da ultrassonografia. Quando percebeu a notícia, Eminem ficou chocado e mostrou a imagem para a câmera.

Assista: