Pietro Antonelli em clique raro com seus pais juntosreprodução Instagram

Publicado 03/10/2024 16:17

Rio - Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, compartilhou nas redes sociais um momento ao lado dos pais, na quarta-feira (02), gerando empolgação entre os fãs. O jovem, que já investe na carreira de modelo e trapper, posou sorridente com os pais e a produtora executiva Marina Oliveira. Pietro publicou a foto nos stories do Instagram e escreveu: "Evento com eles para fechar o dia", sem revelar o motivo do encontro.



O jovem de 18 anos, com 1,83m de altura assinou contrato com uma agência de modelos no fim do ano passado. Pietro afirmou que, apesar de investir no mundo da moda, seu grande objetivo é financiar sua paixão pela música. Na carreira de trapper, ele se apresenta como "Nelli", deixando de lado o famoso sobrenome.



Giovanna e Murilo em novo projeto

Na terça-feira (01), Giovanna Antonelli e Murilo Benício também surpreenderam seus fãs ao aparecerem juntos em um novo projeto. Murilo publicou uma foto no set e comentou: "Dia de muito trabalho por aqui". Giovanna, mantendo o mistério, compartilhou o momento em seu Instagram com a legenda: "Hoje aprontando e filmando com ele!! O que será, hein?".



O reencontro do ex-casal reacendeu lembranças do icônico casal da novela "O Clone", de 2001. Fãs comentaram nas redes sociais sobre o momento nostálgico. "Lucas e Jade 23 anos depois", comentou um seguidor. Outro fã escreveu: "Postaram essa foto juntos exatos 23 anos depois da estreia de 'O Clone'. Coincidência boa". Alguns até especularam sobre a possibilidade de uma continuação da novela: "Será que vai ter 'O Clone 2'?"