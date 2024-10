Cleo na sua festa de aniversário em São Paulo - Marcelo Barretto / Agnews

Publicado 03/10/2024 22:54

Rio - Cleo Pires fez um festão na noite desta quinta-feira (3) para comemorar seus 42 anos. A atriz e cantora reuniu familiares e amigos para celebrar em um buffet no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

A artista chegou ao evento acompanhada do marido, Leandro D'Lucca, com quem se casou em julho de 2023. Cleo optou por um vestido longo de alcinha na cor verde.Entre os convidados, estavam os irmãos da artista, Ana Morais, Antonia Morais, Bento Morais e o padrasto, Orlando Morais.Gloria Pires, mãe de Cleo, não compareceu à festa da primogênita, pois estava participando de um festival de cinema no Rio. Já o pai, Fábio Jr., também não esteve presente, mas enviou um grande buquê de flores para a filha.