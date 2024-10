Virginia Fonseca compartilha sua volta aos treinos em suas redes sociais - reprodução Instagram

Virginia Fonseca compartilha sua volta aos treinos em suas redes sociaisreprodução Instagram

Publicado 03/10/2024 17:02 | Atualizado 03/10/2024 17:03

Rio - Virginia Fonseca usou as redes sociais na manhã de quinta-feira (03), para compartilhar com seus seguidores uma novidade. A influenciadora digital e empresária recebeu a tão esperada liberação médica para voltar à sua rotina de atividades físicas. Após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, que está prestes a completar um mês, Virginia comemorou a retomada dos exercícios, que sempre fizeram parte de sua rotina diária.

fotogaleria

A influenciadora, conhecida por compartilhar momentos de sua vida com milhões de seguidores, revelou que, após uma consulta com sua ginecologista, foi liberada para realizar 30 minutos de exercícios. “Minha médica me liberou fazer 30 minutinhos, ontem fizemos ultrassom, vimos a cicatriz, tá tudo certinho graças a Deus e ela me liberou!", contou Virginia. Ela aproveitou o momento para explicar que os exercícios são importantes para o seu bem-estar físico e mental. "Até porque tô muito ansiosa, com muita dor de cabeça e exercícios me ajudam a ficar bem! Tô feliz."Durante a consulta médica, Virginia optou por um novo método contraceptivo. Após três gestações, ela decidiu utilizar um implante hormonal para evitar novas gravidezes. Virginia é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um ano, e do recém-nascido José Leonardo, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe.Mesmo ainda em fase de recuperação da cesariana, Virginia já está retomando suas atividades gradualmente. Ela compartilhou um vídeo andando na esteira da academia de sua mansão e expressou a importância dos exercícios físicos para sua saúde. "Os exercícios me ajudam a ficar bem", destacou a influenciadora, que tem uma rotina intensa entre cuidados com os filhos e compromissos profissionais.