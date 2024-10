Lore Improta - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2024 16:49

Rio - Curtindo férias com a família nos Estados Unidos, Lore Improta revelou aos seguidores que a filha Liz, fruto do casamento com Léo Santana, só experimentou doces após completar 3 anos. A dançarina ainda contou que a menina não tem costume de comer fritura.

fotogaleria "Neném esta de maior e conheceu o que era algodão-doce. Comeu açúcar depois dos três e agora está comendo um pouquinho mais de fritura", disse. "Fui uma mãe bem chata com alimentação até os três anos e não me arrependo. Lá em casa é tudo regrado. Nada de açúcar, fritura e industrializado", completou.