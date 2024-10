Cid Moreira narrou quadro do ilusionista Mister M no 'Fantástico' - Reprodução de vídeo

Publicado 03/10/2024 11:29 | Atualizado 03/10/2024 12:01





Em 1996, o apresentador deixou a bancada do "Jornal Nacional", depois de 26 anos. Já em 1999, ele integrou a atração da noite de domingo, que exibia a performance do ilusionista Val Valentino. O quadro mostrava Mister M revelando os truques e desmascarando a verdade por trás das apresentações. Durante a narração, Cid eternizou os bordões ao se referir ao mágico como "senhor de todos os segredos", "paladino mascarado", e o "mago negro das sombras". Rio - Cid Moreira, que morreu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira (3) , marcou a memória dos brasileiros ao narrar as apresentações do ilusionista americano Mister M, que eram exibidas no "Fantástico", da TV Globo. O jornalista eternizou alguns bordões ao se referir ao mágico e até o reencontrou pessoalmente.Em 1996, o apresentador deixou a bancada do "Jornal Nacional", depois de 26 anos. Já em 1999, ele integrou a atração da noite de domingo, que exibia a performance do ilusionista Val Valentino. O quadro mostrava Mister M revelando os truques e desmascarando a verdade por trás das apresentações. Durante a narração, Cid eternizou os bordões ao se referir ao mágico como "senhor de todos os segredos", "paladino mascarado", e o "mago negro das sombras".

Após cerca de 20 anos do fim do quadro, o apresentador e o ilusionista se reencontraram em 2023, na comemoração dos 50 anos do "Fantástico". Durante a entrevista, Val Valentino destacou que todas às vezes que veio ao Brasil, foi associado ao jornalista. "Quando estou no Brasil e as pessoas percebem que sou eu, o Mister M, elas começam a imitar você. Todo mundo associa você ao Mister M no Brasil", frisou.

O ilusionista ainda contou as primeiras impressões que teve ao assistir a atração. "A primeira vez que eu vi o 'Fantástico', ouvi a voz do Cid, a forma como o programa montou o quadro, e achei maravilhoso. As famílias se reuniam e os pais deixavam as crianças ficarem acordadas até tarde. E elas nunca esqueceram disso. O quadro realmente tocou o coração das pessoas aqui no Brasil", disse o mágico. O apresentador, então, respondeu: "Tenho certeza que agradou todo mundo. Toda a garotada ficou satisfeita". A parceria teve tanto sucesso que em 2001, eles gravaram um clipe com o "Bonde do Tigrão". A música ficou conhecida como "Funk do Mister M".



Cid Moreira estava internado no hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para tratar um quadro de pneumonia. Devido a um quadro insuficiência renal crônica, ele fazia hemodiálise há mais de três anos.