Fabiana Justus - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/10/2024 14:31

Rio - Fabiana Justus festejou os 38 anos com uma festa realizada no último sábado e um detalhe da comemoração foi questionado por um internauta nesta quarta-feira (09). Na ocasião, a influenciadora fez um discurso de agradecimento, mas deixou de fora seu doador de medula óssea. A filha de Roberto está em tratamento contra a leucemia desde janeiro e passou pelo transplante em março.

"O meu doador eu só vou poder conhecer com 1 ano e meio do transplante. Eu agradeço a Deus todos os dias por ele, e peço o proteja. No vídeo também falei dele, o quanto eu sou grata. E um dia, se Deus quiser, vou poder agradecê-lo pessoalmente, No discurso da festa eu agradeci as pessoas que estavam lá ouvindo", explicou.