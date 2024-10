Bruno Mars comemorou o aniversário no Brasil - Reprodução / Instagram

Bruno Mars comemorou o aniversário no BrasilReprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 13:49

Rio - Bruno Mars escolheu o Brasil para comemorar o aniversário de 39 anos, nesta terça-feira (8). Com um show no estádio do Morumbis, em São Paulo, o cantor recebeu um coro de "parabéns para você" dos fãs brasileiros.

Durante o show, os brasileiros puxaram o parabéns. Emocionado, Bruninho ostentou um sorriso com a homenagem. "Obrigado, São Paulo", agradeceu ele. Antes do show, o cantor publicou uma foto com seu bolo de aniversário.

Sem esconder seu amor pelo Brasil o bolo, de coração e com as cores verde e amarelo, ainda ostentava uma foto engraçada tirada do vídeo que o cantor publicou quando veio ao país para o The Town no ano passado. De boné e óculos escuro, Bruno Mars usou uma camisa do Brasil.

Bruno Mars está em uma verdadeira maratona de shows no Brasil. Das 14 apresentações marcadas no país, ele ainda tem mais três em São Paulo. Em seguida, o cantor desembarca no Rio de Janeiro para os shows nos dias 16, 19 e 20 de outubro. Depois, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte são os próximos destinos de Bruninho.