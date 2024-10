Tadeu Schmidt visitou projeto beneficiado pelo ’Criança Esperança 2024’ - Juan Ribeiro/Globo

Publicado 09/10/2024 13:30

Rio - Tadeu Schmidt realizou uma visita ao Instituto Trilho, no Rio de Janeiro, uma das instituições beneficiadas pelo "Criança Esperança" em 2024. O momento é parte da campanha da 39ª edição do projeto, uma parceria entre Globo e Unesco que este ano tem como conceito "Dê Esperança a Uma Criança", destacando as instituições apoiadas pelo projeto de mobilização social da emissora. Como parte da campanha, seis diferentes talentos da Globo visitam projetos apoiados pela iniciativa.

fotogaleria "Depois de tantos anos participando do 'Criança Esperança', foi a primeira vez que eu fui visitar uma das instituições beneficiadas e foi super legal. Já sabia que a campanha ajuda muita gente, mas ver isso de perto foi muito bacana. E a farra com as crianças foi o maior barato!", descreveu Tadeu.

O show vai ao ar na noite desta quarta-feira, logo após a novela "Mania de Você". O programa será apresentado por Marcos Mion e terá como atrações musicais IZA, Gloria Groove, Xuxa, Péricles e Carlinhos Brown; além dos mesões com atendimentos telefônicos. As doações podem ser feitas via Pix para o endereço esperanca@unesco.org, no site oficial www.criancaesperanca.com.br, ou pelo número 0500.