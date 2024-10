Larissa Tomásia - Reprodução Instagram

Publicado 09/10/2024 12:24 | Atualizado 09/10/2024 13:22

Rio – Larissa Tomásia se manifestou na madrugada desta quarta-feira (9), sobre os ataques que vem recebendo desde sua eliminação em "A Fazenda 16", da Record. A influenciadora acredita que o relacionamento com Sacha Bali pode ter contribuído a sua saída do programa e pediu empatia em meio às críticas.



Eliminada na última quinta-feira (3), Larissa relatou em seu Instagram Stories o momento difícil que tem vivido após sua saída, "Precisava vir aqui pois estou recebendo uma quantidade enorme de mensagens cruéis e desproporcionais. Abrindo meu coração para vocês, está sendo muito pesado para mim ser humilhada por ter tido a coragem de ser eu mesma e encarar meus sentimentos. Indo direto ao ponto, eu escolhi me envolver com o Sacha sim e viver aquele momento", contou ela.



"Eu me encantei, me permiti e, sim, confesso que perdi o foco no jogo. Quando entrei na 'Fazenda', não era isso que eu planejava para minha trajetória, mas foi o que aconteceu. Queria muito ter sido mais racional. Nunca foi uma estratégia. Só eu sabia o que eu estava vivendo e sentindo ali dentro. Para mim não foi fácil ver uma das pessoas que eu mais admirava, falar de mim de uma forma que eu nunca imaginei. Como falei, as atitudes eram diferentes no dia a dia. E qual mulher nunca se envolveu mais do que deveria ao se sentir atraída por alguém?", questionou ela.



Atualmente, Sacha Bali permanece no programa, enfrentando a roça. Enquanto Larissa busca apoio e compreensão, destacando a importância de respeitar os sentimentos alheios.