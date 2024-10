Jenna Fischer tem 50 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 13:47 | Atualizado 09/10/2024 13:48

A atriz Jenna Fischer, de 50 anos, conhecida por interpretar a personagem Pam Beesly na aclamada série de comédia "The Office" (2005-2013), revelou que foi diagnosticada com câncer de mama após um exame de rotina, em dezembro de 2023. Através de publicação desta terça-feira (8) nas redes sociais, ela explicou que fez cirurgia, quimioterapia, radioterapia e agora, está livre da doença.

"O câncer de mama triplo positivo é uma forma agressiva de câncer de mama, mas também é altamente responsivo ao tratamento. Em janeiro, fiz uma lumpectomia para remover o tumor. Felizmente, meu câncer foi detectado precocemente e não havia se espalhado para os linfonodos ou para o restante do meu corpo. No entanto, devido à natureza agressiva deste tipo de câncer, ainda foi necessário fazer quimioterapia e radioterapia para garantir que ele não retornasse", revelou.

Ela afirmou que continua o tratamento, mas está bem. "Enquanto continuo sendo tratada com infusões de Herceptin e uma dose diária de Tamoxifeno, estou feliz em dizer que estou me sentindo ótima", escreveu.

Jenna disse que contou isso para servir como apoio a qualquer mulher que esteja passando por essa situação neste momento, além de incentivar as pessoas a realizar mamografias anuais. "Você pode pedir ao seu doutor que calcule sua pontuação de avaliação de risco de câncer de mama. Estou falando sério, chame seu doutor agora. Meu tumor era tão pequeno que não podia ser sentido em um exame físico. Se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam ter ficado bem piores. Poderia ter se espalhado", enfatizou.

Ao longo do texto, ela explicou que teve uma base de apoio grande das pessoas ao seu redor. Ela agradeceu ao seu marido, Lee Kirk, e aos filhos, de 10 e 13 anos.

Outras atrizes de "The Office" comentaram a publicação. Angela Kinsey, que interpretou a personagem com o mesmo nome, expressou seu amor pela amiga. "Eu te amo e estou muito feliz que você está compartilhando isso. Eu estou com você, sempre", escreveu. Ellie Kemper, que fez o papel de Erin, também prestou apoio à ex-colega de trabalho.

Sobre a atriz

Jenna Fischer nasceu em 7 de março de 1994. Ela participou de filmes como "Walk Hard: A História de Dewey Cox" (2007) e "The 15:17 Paris" (2018), que foi dirigido por Clint Eastwood, mas ganhou notoriedade ao atuar como Pam Beesly em "The Office".

Na série, Pam é a recepcionista da empresa de papéis "Dunder Mifflin". Ela vive um relacionamento conturbado com seu namorado, Roy, e é grande amiga do vendedor Jim Halpert, interpretado por John Krasinski.

"The Office" foi uma série de televisão estrelada por Steve Carrell. Ela foi ao ar pela primeira vez em 2005 e teve nove temporadas. Enquanto foi transmitida, acumulou prêmios e indicações e é reconhecida até hoje como uma das grandes "sitcoms" da televisão americana.