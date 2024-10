Fernanda Bande apareceu abalada nas redes após corte de cabelo - Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2024 16:00

Rio - Fernanda Bonde surgiu abalada para conversar com os seguidores nesta quarta-feira (09). A ex-BBB explicou que ficou ausente das redes sociais nos últimos dias pois estava muito insatisfeita após perder 30cm de seu cabelo em um corte realizado na segunda-feira.

fotogaleria "Fiquei mal, chorando muito esses dois dias... Existem pessoas que se importam comigo de verdade, não é legal sumir e gosto de dividir tudo com cautela. Mas acabaram com o meu cabelo, que é uma coisa que a mulher se importa. É uma identidade, uma imagem, vaidade, força, beleza da gente. Você deixa o seu cabelo crescer por anos, confiei na pessoa, coisa que raramente faço, e ela detonou o meu cabelo de todas as formas possíveis e imagináveis", contou.

A nova jurada do "Que Seja Doce" procurou um salão que conseguiu salvar os fios apesar do estrago feito pelo corte anterior. "Sim, a bonequinha está chorando. Perdi, em média, 30 centímetros de cabelo. Mas está bonito. Agora, é aceitar o visual. Aliás, eu já aceitei. Estava na altura do bumbum e, agora, está aqui [na altura dos seios]. Vai crescer! Já tropecei, mas levantei. Estou de pé", concluiu.