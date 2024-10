Preta Gil e a irmã, Bela Gil - Reprodução / Instagram

Preta Gil e a irmã, Bela Gil Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 17:00 | Atualizado 10/10/2024 17:05

Rio - Preta Gil, aos 50 anos, fez um teste para verificar se seus irmãos poderiam ter risco de câncer de intestino. A revelação foi feita pela irmã, Bela Gil, de 36 anos, no programa "Saia Justa", transmitido na quarta-feira (9). Após o diagnóstico de Preta, a família ficou preocupada com a possibilidade de desenvolver a doença no futuro. A artista optou por fazer o teste para determinar se seu câncer era mutado ou de origem genética. O resultado revelou que a condição de Preta não é hereditária.

fotogaleria

O teste investigou se a mutação nas células no corpo de Preta foi decorrente de uma herança genética ou só uma questão isolada da artista. "Quando ela teve o primeiro diagnóstico do câncer, nós, os irmãos, nós fizemos um teste... Quer dizer, fizeram um teste nela para saber se era mutável, genético, para que a gente fizesse ou não a colonoscopia antecipadamente. Mas aí deu negativo", contou Bela.Bela a resiliência de Preta para enfrentar mais um tratamento da doença. A artista foi diagnosticada com quatro novos tumores, um deles em metástase, pouco mais de um ano depois de retirar o câncer inicial. "Acho que ela é resiliente, e ela também, de uma certa forma, é prática. Ela encara, ela sabe o que tem que fazer, e essa forma de encarar a realidade talvez ajude de uma certa maneira", opinou Bela.A colonoscopia é indicada para pacientes que apresentam sintomas intestinais, como sangramento nas fezes, diarreia, constipação e dor abdominal. Para pessoas assintomáticas, a recomendação é iniciar os exames a partir dos 45 anos, com uma repetição a cada 10 anos, para prevenção do câncer colorretal. No entanto, quem tem histórico familiar de câncer de intestino pode precisar ajustar a periodicidade e a idade de início do exame. O procedimento em si é rápido e realizado sob sedação, garantindo conforto ao paciente durante todo o exame.