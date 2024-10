Ex-BBB Andressa Ganacin comenta evolução e expectativa de alta da filha prematura - Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 17:52 | Atualizado 10/10/2024 17:52

Rio - A ex-BBB Andressa Ganacin, que esteve internada devido ao diagnóstico de pré-eclâmpsia, atualizou seu estado de saúde e falou sobre a evolução da filha Sarah, que continua sob cuidados semi-intensivos. A menina, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, nasceu de 33 semanas, no dia 25 de setembro , tendo o parto antecipado em função da pré-eclâmpsia da influenciadora.

"Hoje é dia 10 de outubro e completam 20 dias de hospital. Foram dias exaustivos e a nossa mente já não funciona direito. Não podia deixar de agradecer pelo carinho e energia positiva de quem está torcendo por nós", começou a influenciadora, ao explicou que ainda não há previsão de alta, mas espera que a data chegue em breve."Sarah não tem previsão de alta ainda. Graças a Deus, ela saiu da UTI e foi pra semi. Estamos aguardando o tempo de maturação dela porque ela nasceu muito prematura e muita coisa pode acontecer. Estamos com muita cautela pra que ela saia daqui da melhor maneira possível e fortalecida. É um processo longo, mas estamos na expectativa dela sair em breve. Em breve, que eu digo, significa uns dias ou semanas, mas quem sabe", disse."Só ela vai dizer. Estamos vibrando com cada etapa e cada evolução dela aqui dentro. Ela tirou a sonda hoje, o que é uma boa notícia, e agora tá na alimentação de peito e mamadeira, só via oral. Estamos esperando pra ver em relação ao peso, xixi e cocô, aqui vibramos por tudo. Até o xixi a gente vibra e essa é a vida de uma mãe de UTI", brincou.A influenciadora falou sobre a própria saúde e garantiu que está tomando os cuidados para manter a pressão estável. "Minha pressão ainda não está 100%, mas, diante de tudo o que passei, é normal isso acontecer. Estou medicada e acompanhando a minha pressão o dia todo. Estou dentro do hospital o tempo todo e controlando", avisou.