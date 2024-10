Lore Improta e Léo Santana - Reprodução Instagram

Lore Improta e Léo Santana Reprodução Instagram

Publicado 10/10/2024 15:46

Rio – Lore Improta, de 31 anos, resgatou memórias do passado nesta quarta-feira (9) ao participar de uma tendência popular no TikTok. Usando a música "Meu Novo Mundo", de Charlie Brown Jr, ela fez uma comparação entre seu início com Léo Santana e com o momento atual. Dançarina revela na Trend que era fã do artista antes de se relacionar com ele.



"Eu sou muito fã dele, a gente nunca vai ter nada", declara ela, em uma foto antiga que os dois ainda não estavam juntos. Em seguida, ela coloca a segunda foto dos tempos atuais, com o cantor e a filha do casal, com a legenda da letra da música: "Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas".



A dançarina e o cantor começaram a namorar em 2017 e são casados desde 2021. O casal são pais de Liz, de 3 anos.